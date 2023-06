Trapani, inaugurata nuova hall ospedale

La chiusura dello spazio d'accoglienza ha creato non pochi disagi agli utenti.

Inaugurato ieri mattina, per la soddisfazione degli operatori sanitari così come per l’utenza, il nuovo spazio di accoglienza del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani. Una hall ampia, ricca di colori, pensata appositamente per i più piccoli. Come ha commentato su Tp24 il commissario straordinario Vincenzo Spera, una hall pensata per dare “la giusta dignità di tutti coloro i quali vengono in ospedale e che consente una accoglienza di tipo alberghiero”.

Ritorno alla normalità

Iniziati un anno e mezzo fa i lavori sono costati quasi 300 mila euro, e la chiusura dello spazio d’accoglienza ha creato non pochi disagi agli utenti.