Trapani, rubati gioielli ad una donna: carabinieri ritrovano refurtiva

I Carabinieri hanno riconsegnato i monili alla donna che ha ringraziato di cuore i militari.

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, su segnalazione di un cittadino, hanno rinvenuto della refurtiva, all’interno di un sacchetto di probabile provenienza furtiva. I militari dell’Arma sono stati chiamati ad intervenire nei pressi della via Santa Barbara ad Erice Casa Santa. Quì un cittadino ha notato un sacchetto posto vicino ad una siepe.

La riconsegna

Dai primi accertamenti è stato appurato che si trattasse di monili in oro e non. Dalla ricerca eseguita sulla banca dati delle denunce è stata identificata la legittima proprietaria che ne aveva denunciato il furto pochi giorni prima.

Dopo averla contattata, i Carabinieri hanno riconsegnato i monili alla donna che ha ringraziato di cuore i militari, non tanto per il valore economico della refurtiva restituita, ma soprattutto per quello affettivo.