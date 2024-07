App Io, notifiche digitali e PagoPa: tre nuovi bandi che potrebbero "rivoluzionare" il rapporto dell'Italia con il digitale.

Trasformazione digitale, in Italia si attivano tre bandi per incentivarla favorendo l’uso dell’applicazione Io per smartphone e dispositivi mobili, proponendo una piattaforma per le notifiche digitali e brevettando l’adozione di PagoPa. Tutti i dettagli nell’ultimo podcast di Italpress.

Foto di Pexels da Pixabay, podcast di Italpress