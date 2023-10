Trasporti, sciopero 9 e 10 ottobre: stop a mezzi pubblici e taxi

In programma per oggi e domani lo sciopero dei mezzi pubblici locali e dei taxi. Previste manifestazioni in diverse città.

Saranno giornate complesse quelle di lunedì 9 e martedì 10 ottobre per tanti pendolari che si sposteranno con i mezzi pubblici.

Per le 24 ore in questione è infatti in programma lo sciopero dei Trasporti, in precedenza programmato per lo scorso 29 settembre dopo la precettazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che lo aveva ridotto a sole 4 ore.

Sciopero, previste manifestazioni

A incrociare le braccia in occasione dello sciopero proclamato da USB, nella giornata di lunedì, saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale, mentre domani si fermeranno i taxi. Sono previste manifestazioni a Roma, Mestre, Venezia, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari.

Con lo sciopero, USB rivendica “salari e condizioni di lavoro dignitosi; il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l’ora”.