Travolge e uccide futuro papà in scooter: si costituisce dopo 16 ore

Gli agenti di polizia stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Si è reso irreperibile per 16 lunghe ore, facendo subito pensare di essere l’ennesimo, vigliacco pirata della strada. A bordo della sua Audi, mentre tornava da una serata trascorsa con amici, un giovane è piombato su uno scooter guidato da un uomo di 37 anni che a breve sarebbe divenuto papà. Per lui, Wagner Carcione il suo nome, nulla da fare, è spirato sul colpo. Da quanto si apprende si tratta della 65esima vittima delle strade di Roma da inizio anno: un vero, tragico bollettino di guerra.

Indagini in corso

Wagner aveva da poco iniziato il lavoro presso l’aeroporto di Fiumicino, dove si stava recando poco prima della morte, avvenuta la mattina dello scorso 4 giugno. Forse a causa dello choc per l’incidente causato, il ragazzo alla guida dell’auto alla fine si è consegnato ai carabinieri. Come informa Today, adesso la posizione del giovane è al vaglio della polizia locale di Roma Capitale che, assieme agli agenti del gruppo Tintoretto, sta indagando per omicidio stradale.