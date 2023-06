Travolto da auto mentre taglia erba a bordo strada: muore operaio 23enne

La colpevole sarà denunciata per omicidio stradale.

Un’immane tragedia della strada sconvolge la zona di Terlizzi in provincia di Bari. Sulla provinciale 231, mentre era intento a tagliare l’erba dal bordo della carreggiata, un giovane operaio di circa 25 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto questa mattina dopo essere stato investito da un’auto. Il giovane si chiamava Gabriel Aurelian e aveva origini romene.

A non accorgersi della sua presenza una donna 45enne originaria di Corato, che, nonostante si sia subito fermata per prestare soccorso alla vittima, sarà denunciata per omicidio stradale.