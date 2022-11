Trieste, scritta antisemita sul muro della Sinagoga

Una scritta antisemita è apparsa, nella notte tra mercoledì e giovedì, sul muro della Sinagoga di Trieste: è caccia ai responsabili.

“Gli ebrei sono i novi (nuovi) razzisti e fascisti”. Questa la scritta antisemita con cui è stata imbrattata, nella notte tra mercoledì e giovedì, la Sinagoga di Trieste.

Il gesto vandalico sembrerebbe essere legato, tra l’altro, ad una data significativa – purtroppo in negativo – per tutto il mondo ebraico. La notte tra il 9 e il 10 novembre coinciderebbe con la cosiddetta “Notte dei cristalli” avvenuta nel 1938, data in cui i nazisti furono autori di rappresaglie in Germania e nei territori annessi contro gli ebrei, tra saccheggi e atti di distruzione.

Presidente comunità ebraica di Trieste su scritta alla Sinagoga: “Siamo scossi e arrabbiati”

Il presidente della comunità ebraica di Trieste, Alessandro Salonichio, ha commentato così il triste e vile episodio: “Sono stato avvisato all’alba, abbiamo subito contattato la Digos che è intervenuta rapidamente. Il materiale ripreso dalle nostre videocamere di sorveglianza della Sinagoga è già a loro disposizione: auspico, come già successo in diverse altre occasioni, che il responsabile venga preso”.

“Non ho elementi al momento che possano indirizzare il colpevole a una specifica provenienza o impostazione politica, aspettiamo i risultati dell’indagine – ha concluso Salonichio – La nostra comunità è scossa e arrabbiata: non ci aspettavamo un gesto simile nell’anniversario della Notte dei cristalli”.