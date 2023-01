A Troina tre finanziamenti per 4,5 mln di euro

La Regione ha destinato le risorse per la riqualificazione urbana del centro storico e per il completamento dei parcheggi a valle di via Roma e via Rizza. La soddisfazione da parte del sindaco

TROINA (EN) – Sono in tutto tre, per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro, gli interventi finanziati dall’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, nell’ambito di specifiche risorse destinate alla mobilità urbana intercettate e ottenute dal Comune.

“Continuiamo a raccogliere – ha commentato il sindaco Fabio Venezia – i frutti della nostra strategia di programmazione e della scelta di creare un apposito Ufficio di Progettazione all’interno del nostro Ente. Abbiamo concluso il 2022 con l’ottenimento di questi finanziamenti, che ci permettono di chiudere il cerchio e di completare in maniera pressoché totale il programma elettorale con il quale ci siamo presentati ai cittadini”.

Le iniziative oggetto di finanziamento riguardano infatti: la riqualificazione urbana dell’interno del centro abitato di Troina (3 milioni di euro); i lavori di completamento del parcheggio a valle di via Roma (500 mila euro); i lavori di completamento del parcheggio a valle di via Rizza (1 milione di euro).

“Nei mesi scorsi – ha spiegato il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Alfio Giachino – abbiamo assistito ad aumenti vertiginosi del costo dei materiali e ci siamo quindi preoccupati di adeguare tutti i nostri progetti esecutivi, per poter essere pronti a intercettare tempestivamente le diverse fonti di finanziamento”.

“Con i lavori di completamento del parcheggio a valle di via Roma – ha aggiunto – la cui realizzazione è attualmente in fase di esecuzione, realizzeremo tutta la parte di pubblica illuminazione, i percorsi pedonali di collegamento e gli arredi urbani esclusi dal primo finanziamento ottenuto”.

“Con il finanziamento per il completamento del parcheggio a valle di via Rizza – ha precisato – è invece previsto l’acquisto e la posa in opera dell’ascensore di collegamento con la parte alta del centro storico, la realizzazione di una scala di sicurezza in acciaio adiacente al percorso dell’ascensore e diverse opere di completamento, tra cui la sistemazione a verde dell’area”.

“Infine – ha concluso l’assessore – con il finanziamento dell’intervento di riqualificazione urbana, realizzeremo la più grande operazione di manutenzione stradale mai compiuta contemporaneamente con un unico appalto: il rifacimento di diversi chilometri di manto stradale in asfalto in molte vie del centro urbano e la relativa segnaletica stradale, riuscendo così a intervenire in maniera davvero ragguardevole sul tessuto urbano”.