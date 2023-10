Trionfa l’onestà, uomo trova portafogli con 500 euro e lo restituisce alla proprietaria

Un gesto di grande onestà da parte di un cittadino di Priolo Gargallo (SR), che ha deciso di affidarsi ai carabinieri per rintracciare la proprietaria del denaro.

Un gesto di generosità e onestà a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, dove un cittadino ha restituito un portafoglio trovato in strada e con all’interno 500 euro in contanti.

La donna proprietaria del denaro, riottenuto tramite i carabinieri quanto perduto in strada, avrebbe contattato personalmente l’uomo per ringraziarlo.

Trova portafoglio con 500 euro a Priolo Gargallo e lo restituisce

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe trovato il portafogli mentre camminava in centro. Conteneva non soltanto il denaro, ma anche il bancomat e i documenti personali della proprietaria.

Il cittadino aretuseo, quindi, non avrebbe esitato a consegnare il tutto ai carabinieri di Siracusa Principale per permettere la restituzione di tutto al legittimo proprietario. I militari dell’Arma hanno poi rintracciato la proprietaria del portafoglio, una donna, che ha contattato personalmente il cittadino onesto che ha permesso la risoluzione migliore della disavventura.

