Torna la truffa dello specchietto, 85enne “salvato” dalla Polizia Stradale

Gli operatori della Polizia Stradale sono intervenuti e hanno svelato l'inganno. L'autore della truffa dello specchietto è stato deferito.

Aveva simulato un incidente stradale tentando di truffare una persona di 85 anni con il classico trucco dello specchietto. E’ successo nei giorni scorsi tra le vie di Siracusa.

L’anziano stava percorrendo una via del centro della città, al momento interessata dal transito di molti utenti alle prese con lo shopping natalizio, quando la sua attenzione veniva attirata da un’auto di media cilindrata con alla guida un trentenne che gli intimava di fermarsi.

L’intervento della Polizia Stradale

La scena tuttavia non passava inosservata all’attenzione di due operatori della Polizia Stradale che, intuendo la verosimile consumazione della truffa ai danni della persona anziana, si mettevano subito alla ricerca dei due veicoli coinvolti.

Raggiunti i due veicoli, fermi sul margine della strada, agli agenti non rimaneva altro che constatare la truffa appena perpetrata ai danni dell’automobilista al quale era stato richiesto dal truffatore una somma di denaro a titolo di risarcimento danno per la rottura dello specchietto retrovisore esterno.

L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa per il reato di truffa aggravata. Alla luce di episodi come quello rappresentato, la Polizia Stradale raccomanda a tutti gli utenti di prestare la massima attenzione e di allertare immediatamente le forze di polizia qualora dovessero trovarsi in situazioni simili, non esitando a denunciare i responsabili