Tumori, attività prevenzione Asp Palermo: “test gratis in piazza Castelnuovo”

L’esame è gratuito e con accesso diretto. L’attività al pubblico sarà garantita dalle ore 9.30 alle ore 16.30

L’occasione è stata la consegna dei pettorali per la XXVVII Maratona di Palermo: tanti si sono presentati in piazza Castelnuovo e tanti hanno approfittato della presenza del camper mammografico dell’Azienda sanitaria provinciale per avere informazione sui programmi di screening, ma soprattutto per aderire agli esami di prevenzione oncologica.

I numeri dell’Asp Palermo

In 5 ore sono state 33 le donne che sono salite a bordo dell’ambulatorio mobile dell’Asp del capoluogo per effettuare la mammografia (esame riservato alla fascia di età tra 50 e 69 anni), mentre in 31 hanno ritirato il Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (persone sempre tra 50 e 69 anni).

Tutti nei prossimi giorni riceveranno per posta elettronica il referto dell’esame al quale si sono sottoposti in piazza Castelnuovo, all’interno del villaggio allestito per la Maratona.

Quando e dove fare il test gratis con Asp

Intanto l’attività di prevenzione dell’Asp proseguirà venerdì prossimo, 25 novembre: in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” il camper dello screening del cervicocarcinoma stazionerà nella terrazza a mare del Pta Enrico Albanese di via Papa Sergio.

A bordo dell’ambulatorio mobile ginecologico, le donne di età compresa tra 25 e 64 anni potranno effettuare il Pap Test o l’HPV Test.