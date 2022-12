Turchia, bimba data in sposa a 6 anni: polemiche nel Paese

Una donna di 24 anni avrebbe raccontato alla polizia di essere stata costretta a sposarsi a soli 6 anni: polemiche in Turchia

Pioggia di polemiche in Turchia per la storia che sta sconvolgendo l’intero paese.

Una donna di 24 anni, infatti, ha raccontato di essere stata costretta a sposarsi a 6 anni e ha deciso di denunciare la propria famiglia e l’ex marito.

Il matrimonio è avvenuto quando la bambina aveva soltanto 6 anni e il marito 29: quest’ultimo avrebbe abusato sessualmente di lei fin da subito.

Due anni fa, nel 2020, la ragazza (divenuta adulta) è riuscita a scappare, trasferendosi in un’altra città e denunciando subito la famiglia e l’ex marito, dal quale ha divorziato.

La donna ha portato alla polizia svariate prove, tra cui soprattutto le foto di lei da bambina vestita da sposa.

La notizia è emersa solo ora grazie al giornalista turco Timur Soykan e sta scatenando diverse polemiche, anche a livello politico.

Le reazioni della politica in Turchia

Pioggia di polemiche in Turchia come dicevamo poco prima in apertura.

La storia non può e non deve passare inosservata.

I partiti di opposizione, secondo quanto riportato da Agi, avrebbero accusato Erdogan di vicinanza alle confraternite religiose e chiesto le dimissioni del ministro della famiglia Derya Yanik.

Proteste anche contro il ministro degli interni Suleyman Soylu quando questo ha parlato in Parlamento.