Turismo online protagonista vacanze all’aria aperta, scelto dal 53% utenti

La ripresa dei viaggi, e in particolare del turismo open air in Italia, ha come principale ‘alleato’ il mondo dell’online: il 53% degli utenti, infatti, ha usato solo questo canale nella ricerca di informazioni e per lasciarsi ispirare nelle proprie scelte di viaggio, mentre solo il 7% ha usato il canale offline e il 31% invece ha usato entrambi. Il dato emerge da un’indagine svolta dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano supportato dal Club del Sole, leader in Italia delle vacanze outdoor al mare con 20 villaggi per un totale di oltre 8.500 soluzioni abitative.

Nuova precisa esigenza tra i viaggiatori

Cresce l’interesse dei viaggiatori italiani per le vacanze all’aria aperta. Il desiderio di contatto con la natura, la ricerca di flessibilità e autenticità, la volontà di riscoprire l’Italia, ha fatto emergere una nuova precisa esigenza tra i viaggiatori e ha indicato un dettaglio fondamentale: i dati, infatti, dimostrano un completo allineamento tra le esigenze del più ampio mercato turistico e il filone dei viaggi all’aria aperta. Non esiste più, in termini di desideri e richieste, una differenza netta tra gli amanti dell’alberghiero, della villaggistisca, dell’extra alberghiero o del villaggio open air.