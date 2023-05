Sospetta frattura nella Riserva Naturale di Cava Grande, turista soccorsa con elicottero

Disavventura per una turista francese in vacanza in Sicilia. Intervengono i soccorsi.

Turista soccorsa nella Riserva Naturale di Cava Grande

Allertati dalla Centrale Operativa del 118, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nelle prime ore di venerdì 26 maggio per il recupero di una turista di nazionalità francese, infortunatasi lungo il sentiero che conduce ai Laghetti della Riserva Naturale di Cava Grande, in territorio di Cassibile (SR).

Le squadre di soccorso del CNSAS Sicilia, assieme ai vigili del Fuoco e ai militari del SAGF della Guardia di Finanza, hanno raggiunto nel fondo valle l’infortunata, che a causa di una caduta presentava una sospetta frattura alla caviglia.

Dopo averla immobilizzata, si è proceduto a imbarcarla nell’elicottero dei vigili del fuoco, nel frattempo atterrato nelle vicinanze, per evacuarla dalla valle e consegnarla ai sanitari del 118, presenti all’ingresso della Riserva con un’ambulanza, per le procedure di ospedalizzazione.