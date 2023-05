Tragedia nel Messinese, turista olandese si sente male e muore: soccorsi inutili

Pomeriggio tragico a Taormina, il 74enne turista olandese è morto sotto gli occhi di amici e parenti. Inutili i soccorsi.

Pomeriggio tragico quello di ieri, giovedì 25 maggio, a Taormina in provincia di Messina. Un turista di nazionalità olandese è morto dopo essersi sentito male mentre era intento a raggiungere a piedi il santuario della Madonna della Rocca.

La vittima, di 74 anni, era giunta in Sicilia in compagnia di una comitiva composta da amici e parenti, per un totale di 15 persone. A quanto pare, l’uomo sarebbe stato colto da un arresto cardiocircolatorio.

Turista olandese morto, soccorsi inutili

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di soccorso, per il turista olandese non ci sarebbe stato nulla da fare. Sono intervenuti, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri della locale stazione.

I turisti erano arrivati da poco in Sicilia. Inizialmente avevano fatto tappa in provincia di Catania e, secondo programma, avrebbero dovuto proseguire la visita della fascia orientale isolana proprio nel Messinese, tra Castelmola e Taormina.

Foto di repertorio