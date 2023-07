Ritrovato il 55enne americano scomparso sull’Etna, si era spostato a Palermo

Lieto fine per le ricerche di James Thomas Mattina, il 55enne che era scomparso nei giorni scorsi sui fianchi dell'Etna.

È stato ritrovato James Thomas Mattina, il 55enne di nazionalità americana scomparso la sera del 7 luglio poco dopo le 21.30 nella zona dell’Etna, in provincia di Catania. L’uomo, così come riportato dai colleghi di Catania Today, sarebbe stato rintracciato in queste ore a Palermo.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo si sarebbe allontanato dalla struttura dove albergava senza avvisare nessuno. Quindi, avrebbe deciso di dirigersi spontaneamente nel capoluogo siciliano. Il turista si troverebbe in buone condizioni di salute.

Le ricerche di James Thomas Mattina

L’uomo, al momento della scomparsa, alloggiava in uno chalet in località Serra La Nave. Le ultime tracce dell’uomo risalivano al ritrovamento dei suoi documenti nella camera dove alloggiava.

Erano dunque scattate le operazioni per riuscire a localizzare il 55enne, con l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provincia di Catania con un posto di comando avanzato e una squadra del Distaccamento di Randazzo, supportato dalle Unità Cinofila di Palermo.

Insieme ai vigili del fuoco, le ricerche erano state portate avanti anche dal Corpo Forestale, dalla Guardia di Finanza, dai carabinieri, dalla Protezione civile e dal Soccorso Alpino e Speleologico.