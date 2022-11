Il comico Maurizio Crozza è risultato positivo al Covid.

Salta così l’appuntamento settimanale con “Fratelli di Crozza”, in programma venerdì 25 novembre sul Nove.

Domani verrà trasmesso, dunque, il best of “I migliori fratelli di Crozza”, mentre la decima puntata verrà recuperata in coda alla stagione.