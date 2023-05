Ubriaca si scaglia contro carabinieri e personale del 118, denunciata 47enne

Disposto il deferimento all’Autorità Giudiziaria per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

In evidente stato di alterazione psichica dovuta all’assunzione di alcolici, una donna di 47 anni residente a Perugia è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni. Oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale i capi di accusa.

I provvedimenti

I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione al “112”. Giunti sul posto insieme al personale del 118, hanno trovato la donna in evidente stato di alterazione psichica dovuta all’assunzione di alcolici. Problemi prima per il personale sanitario che se l’è vista scagliare contro, e poi per i Carabinieri, minacciati e oltraggiati. Resistenza da parte della donna anche prima di essere riportata alla calma e trasportata in ospedale per le cure del caso. Per lei disposto il deferimento all’Autorità Giudiziaria per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale ed è stata sanzionata amministrativamente per ubriachezza molesta.