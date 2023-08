Ubriaco sale sul tetto e lancia le tegole in strada: fermato da polizia

Un 30enne australiano è salito sul tetto della casa adiacente all'edificio in cui soggiornava e ha iniziato a lanciare le tegole

Poco prima delle 3 di questa notte la polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione relativa a un 30enne australiano che, salito sul tetto della casa adiacente all’edificio in cui soggiornava, un bed & breakfast, ha iniziato a lanciare le tegole verso la strada.

L’intervento della polizia

Sul posto, oltre agli agenti di polizia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l’ambulanza, che hanno assicurato l’uomo, che in quel momento si trovava in stato di ubriachezza. Non sono stati riscontrati danni a cose o a persone.