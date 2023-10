Uccide bambino di 6 anni a coltellate e ferisce la madre

La madre, accoltellata una dozzina di volte dall'uomo di 71 anni, è ricoverata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita

Un uomo ha accoltellato e ucciso un bambino e ferito gravemente una donna a Plainfield, Illinois, perché musulmani. Lo riportano i media locali, citando le autorità della cittadina nei pressi di Chicago. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe urlato “voi musulmani dovete morire” e avrebbe agito per odio razziale nei confronti delle vittime: una donna palestinese-americana e il figlio, di appena 6 anni. L’aggressore, un uomo di 71 anni, ha inferto 26 pugnalate al piccolo e una dozzina alla madre.

Brutale attacco

“Gli investigatori hanno potuto determinare che entrambe le vittime di questo brutale attacco sono state prese di mira dal sospetto a causa della loro fede musulmana e a causa del conflitto che coinvolge Hamas e Israele in Medio Oriente”, afferma l’ufficio della Will County. Le due vittime sono state trovate nell’area di Plainfield, a circa 65 km a sudovest di Chicago. Il bambino, deceduto all’ospedale, è stato colpito 26 volte con un coltello militare. La madre, accoltellata una dozzina di volte, è ricoverata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.