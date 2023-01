Ucraina, elicottero precipita su asilo: 18 morti, tra le vittime il ministro dell’Interno

Tragico il bilancio dell'incidente avvenuto in Ucraina che ha coinvolto un elicottero. Numerose vittime, tra queste il ministro dell'Interno.

Un elicottero si è schiantato questa mattina a Brovary, sobborgo orientale di Kiev, in Ucraina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo sarebbe precipitato nei pressi di un asilo e di un edificio residenziale.

A bordo dell’elicottero sarebbero stati presenti nove persone. In base a un primo bilancio dello schianto, sarebbero 18 le persone che avrebbero perso la vita.

Elicottero caduto in Ucraina, tanti morti e feriti

Tra queste il ministro dell’Interno dell’Ucraina, Denys Monastyrsky, il suo vice, Yevgeny Enin, e il segretario di Stato del Ministero degli Affari Interni Yurii Lubkovich. Tra i deceduti si contano anche tre bambini. Si contano anche 29 persone ferite, tra cui 15 bambini che si trovavano all’interno dell’asilo nido.

Il dato è stato confermato stamattina capo dell’amministrazione militare regionale di Kiev, Oleksiy Kuleba. Sul posto si sono presentate le squadre di emergenza e sono in corso i controlli sulle vittime. Al momento non sarebbero note le cause dell’incidente.

