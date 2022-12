Ucraina, esercito Kiev: “‘Liquidati’ 800 militari russi in un giorno”

Il bilancio delle vittime subite dall'esercito russo è di circa 105mila dall'inizio dell'invasione scatenata il 24 febbraio

Le forze armate dell’Ucraina hanno assicurato oggi di aver “liquidato” quasi 800 soldati russi nei combattimenti avvenuti durante l’ultimo giorno, aggiungendo che il bilancio delle vittime subite dall’esercito russo è di circa 105mila dall’inizio dell’invasione, scatenata il 24 febbraio per ordine del presidente russo Vladimir Putin.

790 soldati russi sono morti in combattimento nelle ultime 24 ore

Lo Stato Maggiore dell’Esercito ucraino ha dichiarato in un messaggio via social che 790 soldati russi sono morti in combattimento nelle ultime 24 ore e ha evidenziato che “circa 104.560” sono morti dall’inizio delle ostilità.

Distrutti 3.018 carri armati

Lo Stato Maggiore ha affermato che sono stati distrutti 3.018 carri armati, 2.004 sistemi di artiglieria, 212 sistemi antiaerei, 283 aerei, 268 elicotteri, 1.717 droni, 653 missili da crociera, 16 barche, 4.675 veicoli e serbatoi di carburante e 179 pezzi di “equipaggiamento speciale” .“Il nemico russo ha subito le maggiori perdite nell’ultimo giorno nelle direzioni Liman e Bakhmut”, ha aggiunto lo Stato Maggiore.