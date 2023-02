Ucraina, incidente a impianto: 500.000 persone senza elettricità a Odessa

Un grave incidente in uno degli impianti ha provocato un incendio. Per questo, la regione di Odessa è quasi completamente senza elettricità

Mezzo milione di persone è senza elettricità a causa di un “grave” incidente avvenuto in una sottostazione elettrica a Odessa, nel sud dell’Ucraina. Lo ha detto Maksym Marchenko, colonnello ucraino, su Telegram.

“Si è verificato un grave incidente in uno degli impianti dell’NPC Ukrenergo, che ha provocato un incendio. Per questo, la regione di Odessa e la città di Odessa sono state quasi completamente lasciate senza elettricità. Al momento quasi 500.000 utenti non hanno elettricità”, ha detto il militare ucraino.