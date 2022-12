Ucraina, Kherson sotto attacco: oltre 30 razzi in 24 ore

Sono 6.884 i civili uccisi in Ucraina dall'inizio dell'aggressione militare russa il 24 febbraio, tra cui 429 minorenni

Continua l’attacco delle forze armate della Russia russe contro la città di Kherson, in Ucraina, contro la quale sono stati lanciati almeno 33 razzi nelle ultime 24 ore. Lo scrive su Telegram l’esercito di Kiev. Intanto l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha confermato che sono 6.884 i civili uccisi in Ucraina dall’inizio dell’aggressione militare russa il 24 febbraio, tra cui 429 minorenni.

Numero reale delle vittime decisamente più alto

Il numero reale delle vittime, aggiunge l’agenzia Onu, si ritiene che sia ”decisamente più alto, dal momento che sono state rinviate e sono ancora in attesa di conferma le informazioni provenienti da alcune località dove si sono verificare ostilità intense”.