Applausi per Zelensky al Congresso USA: “Ucraina non ha paura, Russia vuole colpire altri Paesi”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Il nostro Paese non è caduto, la tirannia della Russia ha perso il controllo su di noi".

Applausi a scena aperta per il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in occasione del suo discorso tenuto al Congresso degli Stati Uniti riunito in seduta plenaria.

“Contro tutte le aspettative e considerate le condizioni pessime di partenza, gli ucraini sono vivi e vegeti, non sono caduti”, ha annunciato il Capo di Stato ucraino davanti a deputati e senatori statunitensi.

“Gli attacchi della Russia vanno fermati”

“Non abbiamo paura. Anche l’America e gli Europei si sono guadagnati questa vittoria. La tirannia russa ha perso il controllo su di noi“, ha aggiunto.

“I russi saranno veramente liberi quando sconfiggeranno il Cremlino dalla loro mente. La Russia colpirà anche altri Paesi, se non la fermiamo adesso questi attacchi continueranno”, ha detto ancora Zelensky.

Durante il suo discorso al Congresso, il presidente dell’Ucraina ha anche citato Roosevelt: “Il popolo americano nella sua giusta forza vincerà una guerra assoluta. Allo stesso modo il popolo ucraino vincerà in modo assoluto”.

“Natale al buio, ma con luce della fede”

“Celebreremo il Natale, forse a lume di candela. E questo non per romanticismo ma perché non c’è elettricità. Ma non ci lamentiamo, affronteremo questa guerra per l’indipendenza e la libertà con dignità e successo. Festeggeremo il Natale con la luce della fede in noi stessi“, ha rimarcato.

A conclusione del suo intervento, Zelensky ha voluto donare alla vicepresidente Kamala Harris e alla speaker Nancy Pelosi una bandiera ucraina proveniente da Bakhmut. Al presidente ucraino è invece stata consegnata una bandiera americana.