“Un calcio alla violenza”: grande successo per l’evento di solidarietà a difesa delle donne

Si è svolto ieri ai campi Alpha Sport l'evento di solidarietà contro la violenza sulle donne: presente il presidente Ars Gaetano Galvagno

Le donne dalla parte delle donne. Si è tenuta ieri, al centro sportivo Alpha Sport, una serata di sport in rosa per contrastare ogni forma di violenza di genere.

L’evento di beneficienza “Un calcio alla violenza” alla sua prima edizione, organizzato e promosso dalla Licitra Service di Antonio Licitra e patrocinato gratuitamente dall’ARS, ha visto sfidarsi per quarantacinque minuti, in un incontro di calcio a 5, le giovani modelle dell’agenzia capitanate dalla madrina d’eccezione Naomi Moschitta. La modella e attrice si è resa protagonista, prima del fischio d’inizio, di un monologo contro la violenza sulle donne. Una piaga sociale sempre più diffusa su tutto il territorio nazionale di cui è giusto parlare per sostenere e ascoltare, ma anche per incoraggiare a denunciare chiunque ne sia vittima.

Missione portata avanti quotidianamente dall’Associazione antiviolenza “Insieme per la vita” a cui verrà devoluto l’intero ricavato della manifestazione, raccolto tramite la piattaforma “Go found me”.

#insiemeperlavita è un progetto sociale nato nel 2018 e istituito con la volontà di diffondere la cultura dell’amore e del rispetto della vita.

Presente anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

A “Un calcio alla violenza” oltre ai rappresentanti dell’associazione “Insieme per la vita”, tra cui la presidentessa Maria Grazia Felicioli, hanno partecipato anche il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno e il direttore generale del Catania Ssd Luca Carra.