Una piccola rivoluzione nella gestione dei rifiuti

L’Amministrazione comunale di Licata ha reso noti i cambiamenti previsti per il servizio con l’obiettivo di renderlo sempre più efficiente. Lotta serrata contro chi non rispetta il territorio

LICATA – L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo ha annunciato una riorganizzazione del servizio rifiuti con l’obiettivo di rendere la gestione degli Rsu sempre più efficiente.

Come reso noto dal Comune, nelle zone urbane continuerà la raccolta differenziata porta a porta: “È preferibile – hanno fatto sapere dall’Ente – inserire i rifiuti all’interno dei mastelli per evitare la dispersione del contenuto e si consiglia di esporli davanti al proprio domicilio a partire dalle ore serali in poi”.

Sono stati pertanto invitati i cittadini a ritirare i mastelli, se non ancora provveduto e, se particolarmente danneggiati, a sostituirli riportando i vecchi nei locali dell’autoparco comunale di via Giarretta, dal lunedì al venerdì, mostrando un documento di identità e il Codice fiscale.

Per quanto riguarda invece le zone extraurbane è stato invece disposto il posizionamento di nuovi cassonetti in diverse aree della città: via Riesi, via Padre Pino Puglisi (ex via Omomorto), Strada panoramica, Ss 115 altezza ristorante Sombrero, zone balneari come Pisciotto, Marianello, Torre di Gaffe, Mollarella, Puliscia.

“Nei cassonetti – hanno precisato dal Comune – è possibile conferire i rifiuti differenziandoli soltanto in organico (contenitore marrone) e multimateriale. Dopo il conferimento, si raccomanda di richiudere i contenitori”.

È inoltre possibile conferire in autonomia e gratuitamente i rifiuti ingombranti e ordinari differenziati secondo il sistema porta a porta nel Centro comunale di raccolta (Ccr) in contrada piano Bugiades (zona Ex Halos, di fronte Sirone Sud Demolizione) da lunedì al sabato dalle 8 alle 12,30 dalle 15 alle 18 senza la necessità di rispettare i giorni di conferimento previsti per la modalità porta a porta. È comunque possibile fissare un appuntamento per il ritiro gratuito presso il proprio domicilio dei rifiuti ingombranti telefonando al numero 09221885825.

Il Comune ha inoltre reso noto di aver bonificato l’area adibita a isola ecologica di via Giarretta e di aver installato telecamere di videosorveglianza per sanzionare i trasgressori. Si procederà inoltre alla bonifica delle altre aree trasformate in discariche abusive di rifiuti. E si continuerà a sanzionate chi sarà colto in fragrante ad abbandonare rifiuti sul territorio.