UniCredit lancia l’edizione 2022 di “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Un gesto che ci rende comunità”

Previste donazioni per complessivi 200 mila euro alle organizzazioni del Terzo Settore i cui progetti verranno votati sulla piattaforma 'ilMioDono.it'

E’ partita la nuova edizione, la quattordicesima, della campagna di solidarietà e sensibilizzazione “1 voto, 200.000 aiuti concreti”, l’iniziativa di UniCredit dedicata alle organizzazioni del Terzo Settore.

Un impegno concreto che la banca sostanzia mettendo 200 mila euro a disposizione delle 1.300 Onlus iscritte a IlMioDono.it, la piattaforma di fundraising per le organizzazioni del Terzo Settore creata da UniCredit per facilitare l’incontro tra le Organizzazioni Non Profit e tutti coloro che vogliono sostenere questo settore offrendo un aiuto concreto.

La donazione attinge ai fondi raccolti dalla banca per iniziative e progetti di solidarietà sul Territorio tramite la carta di credito “UniCreditCard Etica”, che accantona il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, senza aggravi per questi ultimi.

Clienti e non Clienti di UniCredit potranno accedere fino al 31 gennaio 2023, al sito www.ilMioDono.it, selezionare l’organizzazione il cui progetto ritengono più meritevole e votarla attraverso un account e-mail o i propri profili Facebook e Twitter. Ogni voto vale 1 punto, aggiungendo però al voto una donazione di almeno 10 euro, con una delle modalità previste, PagOnline, Bancomat Pay o MyBank, la preferenza accordata varrà 6 punti.

Nel corso dell’ultima edizione sono stati raccolti oltre 91.000 voti in 48 giorni, con una media giornaliera di oltre 1.900 voti e 161.000 euro di donazioni aggiuntive raccolte da oltre 8.000 sostenitori. I 200 mila euro di questa edizione, sommati agli importi delle precedenti e ai contributi volontari spontaneamente erogati da chi ha supportato l’iniziativa con il voto e con le donazioni, portano a quasi 3,7 milioni di euro la somma complessivamente distribuita dal 2010, grazie all’iniziativa “1 voto, 200.000 aiuti concreti”, a favore delle organizzazioni del Terzo Settore.