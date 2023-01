UniCredit riconosciuta Top Employer Europe per il 2023

Top Employers Institute ha ufficialmente riconosciuto UniCredit tra i Top Employer per le sue banche in: Austria, Bulgaria, Germania, Ungheria, Italia e Serbia.

La certificazione Top Employer viene rilasciata sulla base della partecipazione e dei risultati di una indagine annuale – la HR Best Practices survey – attraverso la quale vengono analizzate e valutate le politiche e le strategie HR aziendali in sei macroaree dell’ambito risorse umane, che comprendono venti categorie, tra cui: People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being e Diversity & Inclusion. La certificazione Top Employer attesta l’impegno di un’organizzazione verso la costruzione di un ambiente di lavoro migliore, attraverso l’adozione di eccellenti politiche HR e pratiche di gestione delle persone.

Siobhan McDonagh, Head of Group People & Culture, ha così commentato la certificazione ottenuta:

“Questo riconoscimento è molto importante per noi, perché attesta la capacità di fornire alle nostre persone tutte le leve per avere successo. Sono molto orgogliosa del fatto che ogni anno riconfermiamo il nostro impegno nell’offrire un ambiente di lavoro migliore a tutti i nostri colleghi. Stiamo costruendo una solida base culturale per la nostra Banca, integrando i Valori di Integrity, Ownership e Caring in tutto ciò che facciamo. Abbiamo fatto molto, ma continueremo a fare sempre di più affinché le nostre persone possano continuare a Vincere. Nel modo giusto. Insieme”.

David Plink, CEO del Top Employers Institute, ha aggiunto:

“I periodi particolarmente sfidanti, come quello che stiamo attraversando, fanno emergere il meglio delle persone e delle organizzazioni. E quest’anno ne abbiamo dato prova nella nostra certificazione Top Employer: abbiamo premiato le eccezionali performance dei Top Employer per il 2023. Queste aziende hanno sempre dimostrato di avere a cuore lo sviluppo e il benessere delle loro persone. Così facendo, tutte insieme contribuiscono a rendere il mondo del lavoro migliore. Siamo orgogliosi di annunciare e celebrare il gruppo di aziende che si sono distinte per le migliori pratiche HR : i Top Employers per il 2023”.

Il programma ha certificato e riconosciuto 2.052 Top Employer in 121 Paesi/regioni nei cinque continenti.

Chi è il Top Employers Institute

Top Employers Institute è l’ente certificatore globale delle eccellenze in ambito HR. Contribuiamo ad accelerare l’impatto delle strategie HR per migliorare il mondo del lavoro .

Attraverso il programma di certificazione del Top Employers Institute, le aziende partecipanti possono essere validate, certificate e riconosciute come employer of choice. Fondato oltre 30 anni fa, il Top Employers Institute ha certificato 2.052 organizzazioni in 121 Paesi/regioni. Questi Top Employers certificati generano un impatto positivo sulla vita di oltre 9,5 milioni di dipendenti a livello globale.