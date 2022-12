Un’impresa che da 10 anni è sinonimo di Sicilia: buon compleanno Fud

Il locale ha aperto nel 2012. Da allora, sono stati creati oltre 150 posti di lavoro.

Apriva a Catania, il 15 dicembre del 2012, in via Santa Filomena la prima Bottega di Fud, da allora altri quattro locali si sono aggiunti tra Catania, Palermo e Milano, tantissime iniziative, collaborazioni e partnership sono state realizzate, centinai di prodotti e ingredienti siciliani sono stati aggiunti alle ricette di Fud e sono stati creati oltre 150 posti di lavoro. Un successo senza pari quello del format di ristorazione siciliana più famoso d’Italia.

Fud, anniversario gustoso

Per festeggiare i successi di un intero decennio ieri sera si è celebrato a Catania il party di compleanno a cui hanno partecipato oltre trenta produttori tra vignaioli, casari, birraioli ma anche molti artigiani alimentari con le loro produzioni di salumi, conserve dolci e salate, frutta secca e amari siciliani. Una festa in pieno stile Fud, quella che ha tenuto in piedi fino a tarda notte giornalisti, chef, addetti ai lavori, collaboratori e amici di Fud da Isola, l’innovativo spazio co-working di Catania. Una lunga notte dove protagonista è stato il gusto siciliano, dalla pregiata mortadella d’asino di Massimiliano Castro all’inconfondibile profumo della Tuma Persa di Salvatore Passalacqua, dalla mozzarella e la ricotta di bufala di Giovanni Tumminello al tonno stufato di Alfio Visalli, passando per il profumo della Provola delle Madonie di Sandra Invidiata e della cipolla di Giarratana di Fagone, il tutto accompagnato dalla fragranza del pane e delle focacce di Forno Biancuccia e dall’olio extra vergine di oliva di Cutrera. Durante la serata largo spazio alle diverse interpretazioni dei terroir vinicoli siciliani con le espressioni delle cantine Ayunta, Terre di Giurfo, Porta del Vento, Barone di Villagrande, Murgo presenti anche le birre siciliane del birrificio Tarì, delicata espressione dell’arte brassicola isolana e il celebre birrificio Bruno Ribadi. Si chiude in bellezza con Amaro Amara e la presentazione del nuovissimo Amara Bark e con le golose proposte di Duci e le croccanti mandorle di Barrafranca di Giuseppe Vetriolo, attraversando le deliziose proposte di conserve dolci e salate di Angelo Manna e le creme dolci spalmabili di Aricchiggia di Laura Lupo. Questi sono solo alcuni degli oltre cento produttori con cui FUD ha scritto le pagine più belle della sua storia, raccontando una Sicilia operosa, legata alla passione delle cose fatte con amore.

Fud, la scommessa – vinta – di Graziano

“Dieci anni sono un traguardo molto importante – commenta Andrea Graziano, founder e ideatore del brand Fud Bottega Sicula – e in questi dieci anni di cose ne sono successe tantissime, abbiamo fatto davvero di tutto. Anni belli e appassionanti, a volte anche complicati, ma che abbiamo sempre cercato di vivere dando il massimo ai nostri clienti, ai nostri produttori e ai nostri collaboratori. Le persone sono ciò che ha davvero reso speciale questo progetto che nel corso degli anni è cresciuto e si è ampliato cercando sempre di mettere in luce le eccellenza siciliane ma in chiave pop, contemporanea e accessibile. Non so dove sarà Fud tra altri dieci o venti anni, quello che so per certo è che voglio continuare a divertirmi e a fare le cose per bene.” Per celebrare la ricorrenza grazie al progetto Illustrafud è stato anche creato uno speciale calendario celebrativo a scopo benefico, dove dodici disegnatori hanno realizzato dodici illustrazioni originali per dodici iconici panini il progetto artistico vuole raccontare in modo irriverente e originale la filosofia di FUD. L’acquisto del calendario sostiene il progetto “Ristoranti contro la fame” la campagna benefica promossa da Azione contro la Fame che coinvolge ristoranti, chef e amanti del cibo, per aiutare attraverso un gesto semplice e concreto famiglie che vivono in povertà in Italia.