Università, Bernini: “Offerta didattica sia meno rigida”

"Rinsaldare dialogo atenei-lavoro, impegnati per maggiore accesso a percorsi internazionali", ha detto il ministro

“Il Ministero dell’Università e della Ricerca crede molto in un passaggio verso offerte didattiche meno rigide. Credo profondamente che la flessibilità sia una risorsa. Il verticalismo delle proposte accademiche è stato pensato per costruire professionalità in un momento, in un mondo più settorializzato, ma adesso abbiamo bisogno di un cambiamento, di interconnessioni. Lo misuriamo quotidianamente questo bisogno”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Bergamo.

“E se l’università ha un compito, da sempre – ricorda il ministro – è quello di precorrere i tempi: nelle aule degli atenei e nei centri di ricerca si forma il domani collettivo“, ha aggiunto . Centrale per il ministro anche la connessione tra università e mondo del lavoro. “I nuovi dottorati industriali, banditi dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e la nuova figura dei ricercatori di impresa vogliono essere un primo passo per rinsaldare il dialogo tra atenei e mondo del lavoro. Ne valuteremo insieme l’efficacia”.