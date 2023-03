Università di Palermo, nasce struttura OASI Open Administration Supporting Innovation

Si tratta di un open space che mira a di­ven­ta­re mo­del­lo di con­su­len­za e sup­por­to al­l’in­no­va­zio­ne: diversi i servizi che sarà in grado di offrire

L’A­te­neo palermitano ha pro­get­ta­to OASI Uni­Pa – Open Ad­mi­ni­stra­tion Sup­por­ting In­no­va­tion, strut­tu­ra do­ta­ta di ade­gua­ti stru­men­ti or­ga­niz­za­ti­vi, me­to­do­lo­gi­ci e in­for­ma­ti­ci per im­po­sta­re le ne­ces­sa­rie pro­ce­du­re di go­ver­nan­ce, ge­stio­ne, mo­ni­to­rag­gio, ren­di­con­ta­zio­ne e con­trol­lo che do­vran­no es­se­re ap­pli­ca­te nei tre anni di du­ra­ta dei pro­gram­mi, nel ri­spet­to dei re­qui­si­ti in­tro­dot­ti dal­la Com­mis­sio­ne Eu­ro­pea da sod­di­sfa­re nel­la loro fase di at­tua­zio­ne.

“Ab­bia­mo af­fron­ta­to con con­vin­zio­ne la sfi­da e col­to l’op­por­tu­ni­tà rap­pre­sen­ta­ta dal­le ri­sor­se del PNRR, par­te del Next Ge­ne­ra­tion EU, at­ti­van­do nu­me­ro­se col­la­bo­ra­zio­ni per la par­te­ci­pa­zio­ne ai ban­di e rag­giun­gen­do im­por­tan­ti ri­sul­ta­ti con di­ver­se at­ti­vi­tà ad alto po­ten­zia­le stra­te­gi­co fi­nan­zia­te ed un in­gen­te am­mon­ta­re di ri­sor­se ag­giu­di­ca­te per la rea­liz­za­zio­ne di spe­ci­fi­ci in­ve­sti­men­ti- com­men­ta il Ret­to­re, prof. Mas­si­mo Mi­di­ri – Con l’at­ti­va­zio­ne di que­sta strut­tu­ra di mis­sio­ne stia­mo pun­tan­do sul fu­tu­ro, co­struen­do un per­cor­so in­no­va­ti­vo in­cen­tra­to sul­l’in­te­ra­zio­ne del­le com­pe­ten­ze per ri­spon­de­re non solo alle at­tua­li ne­ces­si­tà del­l’A­te­neo, ma an­che alle pros­si­me esi­gen­ze del­la cit­ta­di­nan­za e del ter­ri­to­rio”.

I servizi che verranno offerti dalla nuova struttura

“Idea­ta dal Di­ret­to­re Ge­ne­ra­le ed ap­pro­va­ta dal Con­si­glio di Am­mi­ni­stra­zio­ne, oggi la nuo­va strut­tu­ra vede la luce an­che sot­to una de­no­mi­na­zio­ne che ri­chia­ma un luo­go di re­cu­pe­ro di ener­gie dove l’am­mi­ni­stra­zio­ne di­ven­ta fa­ci­li­ta­to­re e mo­to­re per l’in­no­va­zio­ne con­di­vi­den­do le com­pe­ten­ze per la ri­cer­ca di so­lu­zio­ni di pro­ble­mi co­mu­ni” – sot­to­li­nea il prof. An­drea Pace, Pro­ret­to­re alla Ri­cer­ca

“OASI – di­chia­ra il dott. Ro­ber­to Agnel­lo, Di­ret­to­re Ge­ne­ra­le Uni­Pa – è il pri­mo uf­fi­cio open spa­ce dove la con­ta­mi­na­zio­ne fra com­pe­ten­ze am­mi­ni­stra­ti­ve rap­pre­sen­ta il vero va­lo­re ag­giun­to che ga­ran­ti­sce un flus­so, sen­za so­lu­zio­ne di con­ti­nui­tà, dei pro­ces­si am­mi­ni­stra­ti­vi, una vol­ta se­pa­ra­ti, col­le­ga­ti alle at­ti­vi­tà pro­get­tua­li e di in­no­va­zio­ne”.

La strut­tu­ra, che aspi­ra a di­ven­ta­re mo­del­lo di con­su­len­za e sup­por­to al­l’in­no­va­zio­ne su al­tre ini­zia­ti­ve che pos­sa­no coin­vol­ge­re at­to­ri ester­ni al­l’A­te­neo, svol­ge ser­vi­zi di:

Natura amministrativo-contabile, con spe­ci­fi­co ri­fe­ri­men­to alla ge­stio­ne am­mi­ni­stra­ti­va dei pro­get­ti fi­nan­zia­ti dal PNRR.