Dal doppio corso di laurea all’Erasmus, un anno di novità per l’Università di Palermo – VIDEO

Massimo Midiri, rettore di Unipa, presenta le novità relative all'offerta formativa e alla didattica dell'ateneo del capoluogo siciliano.

Sono state presentate dal rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, nella Sala Carapezza del Complesso Monumentale dello Steri, le novità su offerta formativa, didattica innovativa, orientamento, spazi, edilizia, vita studentesca, immatricolazioni e altri progetti per il futuro dell’Ateneo.

Università di Palermo, ecco le novità previste

L’offerta formativa di UniPa, quindi, sarà arricchita da 18 nuovi corsi di laurea (12 triennali, 5 magistrali e 1 corso di laurea magistrale a ciclo unico) che saranno attivati nelle varie sedi della Sicilia Occidentale in cui è presente l’Ateneo.

Inoltre, sarà possibile iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente e la didattica sarà inclusiva, perché ci si concentrerà sugli studenti con disturbi dell’apprendimento.

Ma è sulle immatricolazioni che si registra un dato importante: infatti, sono in aumento le iscrizioni del 3%, in totale controtendenza rispetto all’andamento nazionale. Ancora più rilevante risulta l’incremento degli studenti al primo anno delle lauree magistrali in cui gli iscritti sono pari a oltre 2.760 unità, quindi con 435 unità in più rispetto allo scorso anno. Molto si sta facendo anche per attirare nuovi studenti stranieri che attualmente sono 500, oltre gli 850 studenti che stanno partecipando al progetto Erasmus.

Infine, sui progetti di edilizia e dotazioni digitali diversi finanziamenti permetteranno il recupero dell’ex Convento della Martorana, il risanamento e il ripristino delle aule didattiche, e il potenziamento di dotazioni come le lavagne digitali.