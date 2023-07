UniPa, dopo il riconoscimento come migliore università del Sud arrivano tantissime novità

Sono state presentate novità sotto tanti aspetti, dalla didattica all'edilizia.

L‘Università degli Studi di Palermo non molla un centimetro, neanche un millimetro, questo fa gioire sicuramente. Dopo la grande notizia arrivata qualche giorno fa con la classifica delle migliori università del consueto report annuale di Censis, stamani in conferenza stampa il rettore Massimo Midiri ha presentato il “volto” di UniPa per l’anno 2023/2024.

Sono state presentate novità sotto tanti aspetti, dalla didattica all’edilizia. La conferenza si è tenuta presso lo Steri di Palermo: “Al centro del nostro concreto e strategico piano di azione ci sono le nostre studentesse e i nostri studenti. Siamo consapevoli di avere una precisa e piena responsabilità: quella di formare donne e uomini in grado di disegnare un futuro che corrisponda ai loro sogni, alle loro aspettative e al loro merito. Riteniamo che la formazione debba sempre essere sempre affiancata dall’attenzione al benessere dei nostri iscritti, per sostenerli nella loro crescita personale e professionale in ogni istante del percorso di studi” ha dichiarato Massimo Midiri.

Vi saranno un totale di 18 nuovi corsi di laurea, per un’offerta formativa più in linea con i tempi e competitiva con gli altri atenei sparsi per il Paese. Inoltre vi sono 30 nuovi programmi di dottorato, e alcuni hanno qualifica di dottorato internazionale. Tra le novità di punta senza dubbio i corsi di Ingegneria Robotica, Intelligenza artificiale, Digital Humanities per la cultura e l’industria, percorsi accademici completamente in lingua inglese, così come l’aumento dei posti in Medicina e Chirurgia.

UniPa, non solo l’offerta formativa

Oltre al rafforzamento dell’offerta formativa, l’ateneo di Palermo sta lavorando per proporre nuovi bandi di didattica e service learning, tramite anche l’implementazione di un sistema innovativo di aule multimediali. Sono in corso dei lavori per rinnovare molte aule dedicate ad attività laboratoriali di informatica.

Si sta lavorando pure in tema ristrutturazione, manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio strutturale esistente, per mezzo di nuovi investimenti. Ovviamente, previste anche ristrutturazioni per alcune aule e spazi esterni del campus universitario. Interventi previsti altresì in via Arhcirafi.

“Abbiamo messo in atto numerosi investimenti che riguardano prima di tutto le persone e le loro esigenze. I nostri obiettivi puntano sulla qualità della didattica, sul rinnovamento degli spazi, sulla sostenibilità, sulla digitalizzazione, sullo stretto legame con le imprese per garantire ai nostri studenti una nuova modalità di vivere il presente dell’esperienza universitaria e il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Le immatricolazioni in aumento e altri Importanti risultati raggiunti confermano la grande attrattività la competitività del nostro Ateneo, ratificata anche dalle più recenti valutazioni nazionali. Chi si iscrive all’Università di Palermo sceglie un Ateneo centro nevralgico del Mediterraneo sempre più proiettato in Europa e nel mondo”

All’Università nessuno viene lasciato indietro

Spazio infine anche per l’inclusione, le pari opportunità e le politiche di genere. All’Università degli Studi di Palermo è stato infatti istituito lo sportello antiviolenza, il Centro di Ateneo per le Disabilità e Neurodiversità con regole più agili e snelle, Dottorato in Studi di Genere. In fase di istituzione lo Sportello Alimentazione da integrare con il Servizio psicologico integrato di Ateneo (Siasp).

“È importante ritrovarci qui – conclude il rettore Massimo Midiri – Le parole chiave di oggi sono Futuro, Benessere, Qualità di Vita e soprattutto Qualità degli Studi. Cerchiamo quindi di dare un messaggio chiaro ai nostri ragazzi: studiare a Palermo li pone nella condizione di poter affrontare il futuro con le dovute garanzie, li poniamo dunque nelle condizioni di poter essere spendibili nel campo del lavoro, non soltanto a livello regionale”.

“La nostra interazione è rivolta anche a un mondo dell’impresa che travalica i confini dello stretto, e punta sulla qualità della vita che riteniamo fondamentale. Oggi Palermo, insieme al comune e alla regione, è pronta, tiene conto dell’importanza del capitale umano e al tempo stesso della qualità degli studi. E tutto questo grazie alla gran quantità di investimenti, circa 20 milioni di euro, tra digitale ed edilizia. Una garanzia in più per i giovani al fine di affrontare serenamente il loro percorso di studi”.

L’ultimo giorno per immatricolarsi, senza mora, è il 30 settembre 2023. Superato il termine scatterà la mora.