Aveva accoltellato il nuovo compagno della ex moglie, catturato nel Palermitano

Un uomo di 51 anni qualche giorno fa ha accoltellato il nuovo compagno della ex moglie e poi si è dato la fuga. Ora la cattura

A Bagheria qualche giorno fa un uomo ha accoltellato il nuovo compagno della ex moglie e successivamente si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce fino ad oggi. Gli agenti di polizia hanno intercettato l’uomo, il quale aveva trovato riparo in un casolare di un amico in una frazione di Bagheria, nel Palermitano.

L’accoltellamento di Bagheria

L’uomo, che avrebbe 51 anni ora si trova in carcere e l’amico sarebbe indagato per favoreggiamento. Invece, il nuovo compagno dell’ex moglie, vittima dell’aggressione è in buone condizioni ed è stato dimesso dall’ospedale.