Precipita da 11 metri mentre spazza la cenere dell’Etna, 40enne grave al Cannizzaro

Preoccupazione per le condizioni di un uomo protagonista di una brutta caduta a Biancavilla. Ecco le sue condizioni.

Un 40enne originario di Biancavilla, in provincia di Catania, si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo dopo essere caduto da un’altezza di 11 metri mentre ripuliva il lucernario dalla cenere dell’Etna che si è depositata nelle scorse ore in città e in provincia.

I soccorsi

In base alle prime informazioni, la caduta si sarebbe verificata nel pomeriggio di ieri attorno alle ore 15. A soccorrere il malcapitato, inizialmente, sarebbero stati i familiari.

In seguito, sul posto, è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, i quali hanno provveduto a trasportare tramite elisoccorso la persona ferita al Trauma Center del nosocomio catanese.

Sono ancora da comprendere le cause che hanno provocato la rovinosa caduta dell’uomo. Sull’accaduto sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri.

Foto di repertorio