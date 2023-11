Mistero al Pronto Soccorso, uomo con ferita alla testa: si indaga nell’Agrigentino

Mistero su cosa possa essere accaduto all'uomo: sembra sia stato colpito di striscio da un proiettile.

Mistero a Licata, in provincia di Agrigento, dove un uomo si sarebbe presentato in ospedale con una ferita alla testa provocata da proiettile.

Sono in corso le indagini dei carabinieri su quanto accaduto.

Uomo con ferita da proiettile in testa a Licata

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe giunto al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso con una ferita d’arma da fuoco nella parte superiore della testa. Fortunatamente le lesioni non sarebbero gravi, tanto che l’uomo sarebbe stato in grado di recarsi in ospedale autonomamente.

Il mistero di cosa sia accaduto al ferito, però, rimane. L’episodio è stato riferito ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto all’uomo. Si pensa possa essere stato colpito di striscio da un proiettile, ma non è chiaro se si sia trattato o meno di un incidente o di altro.

