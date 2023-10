VIDEO | Un presto con tassi d’interesse illegali, arresto per usura a Catania

La Polizia di Stato avrebbe sorpreso la vittima cedere soldi all'arrestato nei pressi di un esercizio cittadino.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato D. G. S. (classe 1970) a Catania, accusato del reato di usura.

Ecco il risultato dell’intervento degli agenti, che avrebbero sorpreso un uomo consegnare del denaro all’odierno indagato nei pressi di un esercizio commerciale cittadino.

Caso di usura a Catania, scatta l’arresto per un uomo

La circostanza sospetta ha suscitato l’attenzione degli investigatori: i due uomini, quindi, sono stati sottoposti a controllo e a più opportuni approfondimenti investigativi.

Le accennate verifiche hanno consentito di verificare come tra i due intercorressero rapporti di prestito di denaro, allo stato oggetto di ulteriori accertamenti, in relazione ai quali D.G. S. aveva preteso interessi superiori al tasso soglia stabilito dalla legge.

Peraltro, la successiva perquisizione nell’abitazione di D.G. S. ha permesso di trovare appunti scritti a mano, con nomi e relative cifre, sottoposti a sequestro poiché potenzialmente pertinenti al riscontrato reato di usura.

L’operato arresto, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica etnea, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Sono in corso mirate verifiche da parte della Squadra Mobile per stabilire se l’uomo fosse al centro di un più ampio giro d’usura.