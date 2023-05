Prova ad aggrapparsi al vagone per non perdere il treno: muore ragazza 24enne

Decisiva per ritrovarla la geolocalizzazione del suo telefono.

Viaggiava a bordo di un treno, ma a tradirla, in maniera fatale, è stata l’esigenza di prendere una boccata d’aria durante la sosta dello stesso. Una volta ripresa la marcia, per non perderlo, una 24enne, accortasi di essere in ritardo nel risalire, ha pensato di aggrapparsi al retro di un vagone per proseguire il viaggio. E’ stata disperatamente aggrappata al retro di un vagone, fino a quando, allo stremo delle forze, si è lasciata andare cadendo rovinosamente ai lati della ferrovia.

LA geolocalizzazione

Non è stato semplice ritrovarla nel punto esatto della caduta, tanto che, per riuscirci, si è dovuto ricorrere alla geolocalizzazione del suo telefono. Era svenuta e ricoperta di sangue, in condizioni gravissime, tra le stazioni di Saint-Raphaël-Valescure e Cannes in Francia. Nonostante i soccorsi, ritrovata agonizzante tra due binari, è morta poco dopo i tentativi di rianimarla. Sulla vicenda indagini in corso.