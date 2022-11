Vandali in azione a Mazara, danni alla stazione marittima

"Servono leggi dure che mettano fuori gioco i selvaggi e gli incivili", è lo sfogo del sindaco Salvatore Quinci

Vandali in azione alla stazione marittima di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Ignoti hanno fatto irruzione nella struttura che doveva servire per accogliere i passeggeri da imbarcare per Pantelleria. Installata dalla Regione Siciliana, non è mai entrata in funzione.

I vandali hanno messo a soqquadro le stanze, rovesciato le sedie, rotto le porte e divelte alcune finestre all’interno della struttura prefabbricata.

“Atti di vandalismo alla stazione marittima – è il rammarico del sindaco di Mazara, Salvatore Quinci,in un post sulla sua pagina Facebook nel quale pubblica le foto dello scempio – . Ecco l’ultima ‘opera’ dei soliti vandali, che odiano la nostra città e si divertono a rompere e distruggere l’immagine civile, accogliente e progredita che stiamo contribuendo a migliorare. Siamo stanchi. Nella Mazara che immagino e che sto tentando di costruire non c’è posto per gli incivili e i criminali. Servono leggi dure che mettano fuori gioco i selvaggi e gli incivili”.