VIDEO | Ponte Mammolo “divorato” dalle fiamme, evacuati e disagi dopo l’incendio

La Procura di Roma apre un'indagine per chiarire la dinamica del vasto incendio che nelle scorse ore ha interessato le zone di Ponte Mammolo e Cesano.

Sta facendo il giro di tutta Italia il video con le immagini del vasto incendio che ha interessato la zona di Ponte Mammolo e di Cesano a Roma nella giornata di domenica.

In via precauzionale sono state evacuate circa 120 persone dalle abitazioni e dagli hotel della zona. Anche due bambini intossicati.

Incendio di Ponte Mammolo, la situazione

La Sala operativa di Roma Capitale “ha chiesto ad Arpa Lazio il posizionamento di rilevatori per il campionamento della qualità dell’aria e si ribadiscono le raccomandazioni di autoprotezione, invitando sempre le persone ad allontanarsi dai luoghi dove si sviluppano incendi e di non sostare nelle prossimità degli stessi”.

“Siamo stati con tutta la Giunta sul posto, fino a tarda notte, a seguire e ad aiutare le operazioni di accoglienza degli sfollati, coordinamento degli interventi tra VVFF, Vigili Urbani e Polizia di Stato, a dare supporto ai cittadini preoccupati ed arrabbiati per questo ennesimo disastro ambientale. Ma il Municipio da solo non può arginare questa situazione, servono le competenze più grandi e organismi predisposti e competenti per questo tipo di emergenze non più sostenibili solo dall’ente locale. Oggi – spiega il minisindaco del Municipio IV, Massimiliano Umberti- ci aspettiamo che Governo, Prefetto, Regione, Campidoglio facciano un coordinamento permanente di monitoraggio e contrasto allo sversamento dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente e al monitoraggio delle situazioni che abbiamo segnalato in questi tre anni. Il Municipio questa guerra non la può vincere da solo”.

La Procura ha avviato un’indagine sull’incendio.

Arpa in azione

I tecnici di Arpa Lazio hanno installato un campionatore per la rilevazione dei microinquinanti nell’area colpita dal vasto incendio sviluppatosi a Ponte Mammolo. Già domani, a quanto si apprende, potrebbero essere disponibili i primi dati sulla qualità dell’aria. Dal monitoraggio quotidiano realizzato attraverso le postazioni fisse comunque, al momento non si riscontrerebbero variazioni significative della concentrazione di polveri e inquinanti, tra cui diossina.