Venezia, uomo si tuffa dal palazzo del canale: la spanciata tra i passanti increduli

Il novello Cagnotto ripreso dagli smartphone degli increduli passanti: il video, che indigna e diverte, diventa presto virale

Divertono così come indignano le gesta di un “novello Cagnotto“, che, dal tetto di un antico palazzo veneziano, sotto gli occhi degli increduli passanti si tuffa direttamente sul canale sottostante. Il video, manco a dirlo ripreso da qualcuno, è divenuto presto virale. Tra i tanti commenti, alcuni scherzosi altri ammonitori, anche quello del sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro (‘bisognerebbe dargli un bel sacco di pedate’) e del Vicepresidente del consiglio dei ministri Matteo Salvini: “Questa mattina a Venezia…Un premio al “tuffatore”: denuncia, daspo e multa. Idiozie come questa vanno punite in maniera esemplare.”