Verissimo, ospiti e anticipazioni di sabato 3 e domenica 4 dicembre

Anche questo weekend torna su Canale 5 la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Ecco chi si accomoderà nel salotto.

Il 3 e 4 dicembre andranno in onda le nuove puntate di Verissimo condotte da Silvia Toffanin con un eccezionale cambio d’orario. Se sabato 3 dicembre la puntata verrà trasmessa dalle ore 14:10 per finire alle 16:10, domenica 4 dicembre partirà alle 16:00.

Come di consueto, nei pomeriggi in compagnia di Toffanin i telespettatori potranno emozionarsi, arricchirsi, approfondire tematiche e curiosare attraverso le storie che vengono proposte e i racconti degli ospiti presenti. Nell’intento di voler creare due puntate che lascino il segno, il weekend con Verissimo si preannuncia interessante, soprattutto per il parterre di ospiti.

Verissimo, puntata del 3 novembre

Sabato 3 dicembre Silvia Toffanin dialogherà con Roberto Lipari e Sergio Friscia. Gli attuali conduttori del tg satirico Striscia La Notizia affideranno alla conduttrice i retroscena dell’esperienza del tg di Antonio Ricci e parleranno del loro percorso artistico e della loro vita privata non senza ironia, risate e battute irriverenti.

A seguire, ci saranno Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip e da allora sono inseparabili, uniti nell’amore. Da poco la coppia ha annunciato che diventeranno genitori. Verissimo sarà l’occasione di rivelare qualche curiosità.

Presenti anche Federica Moro e Fabio Basile. Quest’ultimo tornerà nello studio di Verissimo per aprirsi ad un’intervista che tratterà sia della sua carriera agonistica come campione di judo sia di dolori profondi e della scomparsa del fratello Michael avvenuta un anno fa.

Infine, Valeria Fabrizi si regalerà in un’intervista tra passato e presente e sarà accompagnata dalla figlia Giorgia. Un momento davvero emozionante per ancora una volta evidenziare l’importanza del legame madre – figlia.

Verissimo, puntata del 4 dicembre

Domenica 4 dicembre, Silvia Toffanin ospiterà Bobby Solo, uno degli artisti più amati nonché storia della musica italiana. L’artista avrà modo di raccontare la sua vita tra la carriera e il privato come farà anche l’altra ospite musicale Ivana Spagna.

Presente anche Rudy Zerbi. Conosciuto e apprezzato oramai dal pubblico Mediaset sia per il ruolo di professore nella scuola di “Amici” sia per essere nella giuria del programma “Tu si que vales”, terminato da qualche settimana. Sarà un modo per Zerbi di far sapere di più di lui.

A seguire ci saranno Pierpaolo Pretelli e Manila Nazzaro. Entrambi ex concorrenti di passate edizioni del Grande Fratello Vip che si racconteranno a Silvia Toffanin. Manila Nazzaro sarà accompagnata da Nicolas, il figlio più piccolo.

Infine, Silvia Toffanin parlerà con Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due, noti agli spettatori di Uomini e Donne, rilasceranno la loro prima intervista di coppia dopo essere usciti dal programma. I tanti telespettatori avranno così modo di sapere come sta proseguendo la relazione e se è vero amore tra i due.

“Verissimo” va in onda su Canale 5 ma è possibile seguirlo anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile prendere visione delle singole interviste e di qualche clip con momenti inediti.