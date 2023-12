Verso Catania-Sorrento: 22 i convocati rossazzurri

Dopo la vittoria in Coppa Italia Serie C contro il Pescara, il Catania si rituffa in campionato: gli etnei ospiteranno il Sorrento

In attesa della decisione del Tar sulla riapertura al pubblico o meno dello stadio “Massimino” dopo la decisione del Prefetto di far disputare la gara a porte chiuse, il Catania si appresta ad ospitare il Sorrento nel posticipo della 18a giornata del campionato di Serie C girone C.

Per i rossazzurri, reduci dalla bella vittoria in Coppa Italia contro il Pescara che è valsa il pass per le semifinali, l’obiettivo è però quello di riscattarsi dopo il k.o nel derby del “San Filippo” con il Messina per poter ricominciare la scalata verso le zone nobili della classifica.

22 i convocati da mister Lucarelli

Cristiano Lucarelli ha convocato ventidue calciatori per la sfida contro la formazione campana. I rossazzurri, in pre-ritiro già dalla serata di oggi, dovranno fare a meno anche di Tommaso Silvestri, con gli gli accertamenti diagnostici che hanno rivelato per il centrale difensivo una tendinite in fase acuta. Martedì in mattinata, al “Cibalino”, avrà inizio la preparazione al match Benevento-Catania, in calendario sabato 23 dicembre alle 18.30.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico livornese:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

5 Rapisarda

6 Zanellato

7 De Luca

8 Rocca

11 Mazzotta

15 Privitera

16 Quaini

17 Dubickas

19 Deli

20 Popovic

22 Livieri

24 Bočić

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura

95 Albertoni