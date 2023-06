Vertenza Comdata, Chinnici: “Schifani e Lagalla sostengano i lavoratori”

"Non si può restare indifferenti, in ballo c’è il destino di centinaia di famiglie siciliane", dice la deputata del Pd all’Ars

“Il governatore Schifani e il sindaco di Palermo Lagalla sostengano i lavoratori della commessa Almaviva, Comdata, Trenitalia in questa dura battaglia per la difesa del loro posto di lavoro”. Lo dice in una nota Valentina Chinnici, deputata del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana.

“Non si può restare indifferenti – aggiunge – in ballo c’è il destino di centinaia di famiglie siciliane. Da sette giorni i lavoratori chiedono, con uno sciopero ad oltranza, l’attenzione delle istituzioni regionali e locali, ma nessun esponente li ha ascoltati”.

“Chiediamo pertanto al governo – conclude Chinnici – di farsi carico di questa vertenza per rappresentare le istanze dei lavoratori nei tavoli romani, dove si gioca la partita sul loro futuro”.