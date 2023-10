VIDEO | Calcinacci precipitano da ponte: scatta allarme sui social, ma è un cantiere

Alcuni residenti, infatti, hanno visto cadere dal viadotto della A10 del materiale, all’apparenza calcinacci: si trattava di lavori ordinari

Attimi di paura e preoccupazione si sono vissuti nelle ultime ore a Ceriale, comune della provincia di Savona in Liguria.

Alcuni residenti, infatti, hanno visto cadere dal viadotto della A10 del materiale, all’apparenza calcinacci.

Il fatto è stato ripreso da un residente della zona che ha poi diffuso il video sui social network e su Whatsapp. Un filmato che è diventato immediatamente virale generando non poca preoccupazione negli utenti. Insieme al video anche un audio di una persona, dal chiaro accento piemontese, che spiega di aver avvisato la polizia ma di aver ricevuto rassicurazioni in merito. Ad un certo punto, nel consueto “tam tam” delle catene il viadotto ha anche cambiato collocazione, “spostandosi” a Varazze.

In realtà si trattava soltanto di un cantiere: nessun pericolo

In realtà, si tratta realmente del viadotto di Ceriale e le immagini sono realmente recenti, ma quelli che si vedono cadere nel video non sono calcinacci e non c’è alcun pericolo. Su quel viadotto, infatti, è in corso la demolizione di una soletta in calcestruzzo all’interno di un cantiere.