Video di scherno con trans contro l’ex collega, nei guai due vigili urbani di Palermo

Uno scherzo decisamente finito male per due agenti della polizia municipale di Palermo.

Un video di scherno a un ex collega è costato caro a due vigili urbani della polizia municipale di Palermo, colpiti da un provvedimento disciplinare.

L’assessore Maurizio Carta ha definito il gesto dei due agenti un “atto inqualificabile” e “gravissimo per l’onore del Corpo e discredita le donne e gli uomini che quotidianamente lavorano per la sicurezza della cittadinanza e per il decoro urbano”.

Video di scherno all’ex collega, due vigili urbani nei guai a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due agenti della polizia municipale palermitana avrebbero registrato un video con accanto una trans per “salutare” il collega, coinvolto in un’inchiesta e licenziato. “Che donne, se la teneva nascosta”, direbbero i due nel video – nel quale, tra l’altro, appaiono in divisa prendendo in giro l’ex agente.

Il video avrebbe fatto il giro delle chat dei colleghi, diventando quasi “virale” e attirando quindi l’attenzione delle autorità competenti. Il gesto di scherno è costato caro ai due vigili urbani, che ora dovranno fronteggiare il provvedimento disciplinare.

Immagine di repertorio (Foto di Erik Lucatero da Pixabay)