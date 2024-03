VIDEO | Fulmine colpisce aereo appena decollato: scintille e paura a Vancouver

Il mezzo sembra non aver avuto difficoltà nella ripresa del volo, nonostante il violento impatto.

Il pauroso evento si è verificato nei pressi dell’aeroporto internazionale di Vancouver, nella Columbia Britannica, in Canada, ed è stato ripreso in un video diventato virale: un fulmine colpisce un aereo passeggeri in pieno.

Fortunatamente, nessuno dei passeggeri ha riscontrato problemi. L’aereo sembra non aver avuto difficoltà e ha continuato a volare, nonostante l’impatto e le scintille generate.