VIDEO | Paura a festa di matrimonio: solaio crolla all’improvviso durante il ballo

Online le immagini che mostrano il momento esatto in cui il solaio crolla sulla pista da ballo durante i festeggiamenti

Doveva essere il giorno più bello e invece si è trasformato nel peggiore degli incubi. Vittime del crollo di un solaio, all’interno di un ristorante dove si stava tenendo il ricevimento di un matrimonio almeno 30 persone (inizialmente si era detto più di 60). Ad avere la peggio in cinque, tra i quali proprio i due sposini.

A distanza di qualche giorno, è diventato virale sul web il video che mostra il momento esatto in cui si è verificato il crollo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ricoperti da detriti



Nella fattispecie si apprende che il crollo è avvenuto in un salone del primo piano dell’ex convento di Giaccherino da alcuni anni è adibito a ristorante. Il drammatico incidente verso la fine del ricevimento, quando alcuni invitati avevano già lasciato la festa. A restare per ballare circa una sessantina di persone, soprattutto giovani. E’ stato un attimo quando, all’improvviso è avvenuto il crollo del pavimento del solaio. Una voragine ha inghiottito i presenti, precipitati, tra detriti e macerie al piano terra. Brutta la scena presentatasi agli occhi dei soccorritori giunti sul posto, tra cui diverse ambulanze, vigili del fuoco, polizia, carabinieri e vigili urbani. Per fortuna non si registrano vittime.