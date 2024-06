VIDEO | La Sicilia dona l’olio votivo per San Francesco, Lagalla: “Anno iconico per Palermo”

La Sicilia dona così per la quinta volta l'Olio per Assisi. Le precedenti nel 1950, 1967, 1985 e nel 2003: la ricorrenza speciale per Palermo

La Regione Siciliana e la Conferenza episcopale siciliana hanno illustrato questa mattina a Palazzo d’Orléans i dettagli della manifestazione dal tema “Custodi di bellezza accendiamo la speranza” che nei giorni 3 e 4 ottobre coinvolgerà l’intera isola ad Assisi. Si tratta di un evento, ricco di iniziative, che ogni anno riesce ad attirare migliaia di pellegrini. Sempre in sala Alessi, alla Presidenza della Regione Siciliana, è stato anche svelato il logo realizzato dalla Regione che contrassegnerò la manifestazione.

Le parole del sindaco Lagalla

La Sicilia dona così per la quinta volta l’Olio per Assisi. Le precedenti nel 1950, 1967, 1985 e nel 2003. Un evento che coincide con un’altra ricorrenza importante sottolineata dal sindaco di Palermo: il 400° festino di Santa Rosalia. “Un anno iconico, suggestivo sul piano delle coincidenze, delle similitudini e dei rimandi utili per la costruzione della comunità e per la sua identificazione valoriale”, ha affermato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine della conferenza stampa. “La Sicilia, e lo fa tramite Palermo, consegna a San Francesco – ha proseguito il sindaco – il tributo votivo dell’ Olio a nome di tutti i comuni italiani, nell’ anno del quattrocentesimo di Santa Rosalia e nella circostanza in cui, insieme alla Regione Siciliana, si vuole porre il tema della collaborazione e della speranza per la nostra terra di Sicilia e per la nostra città”.

I presenti in conferenza stampa

Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della Regione Renato Schifani, il presidente della Cesi monsignor Antonino Raspanti, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il custode del Sacro Convento e rettore della Basilica papale di San Francesco in Assisi, fra Marco Moroni e il custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola fra Massimo Travascio.

